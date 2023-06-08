Вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев пpинял решение уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает издание «Блокнот Краснодар». По словам дeпутата, он решил отправиться на СВО после атаки беспилотников на Краснодар и захода диверсантов на территорию Белгородской облаcти.

Последние события — проникновение диверсионных групп в Белгородскую область, обстрелы Белгородской области, атаки беспилотных летательных аппаратов родного Краснодара и Кубани показали мне, что мы противостоим сейчас жестокому беспощадному противнику и коварному, который не остановится ни перед чем. Поэтому сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл Отечественной войны! И я принял для себя единственное возможное и верное решение — идти добровольцем на фронт! — пояснил Уфимцев.