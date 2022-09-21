Депутат Госдумы объявил об уходе на фронт Депутат Госдумы Швыткин заявил о намерении участвовать в спецоперации на Украине

Фото: vk.com/shvytkin_duma

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских компаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении участвовать в специальной военной операции РФ на Украине. Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий находится Псковская воздушно-десантная дивизия, где он служил длительное время, и выразил готовность быть рядом с ней.

В зоне специальной военной операции, наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, мои боевые товарищи. Я хочу сказать, что готов быть рядом с ними, — сказал Швыткин.

Он также подчеркнул, что помимо него защищать Родину готов весь аппарат Госдумы. Спикер парламента Вячеслав Володин при этом сообщил, что Швыткин подал шесть заявлений на военную службу. По его словам, все они будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что его коллеги готовы «встать в строй» на фоне объявленной в России частичной мобилизации. При этом он уточнил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Володин в свою очередь призвал имеющих нужные навыки депутатов добровольно принять участие в спецоперации. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от боевых действий.