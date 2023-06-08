Экс-министр ДНР раскрыл хитрость ВСУ в Запорожье Экс-министр ДНР Пинчук рассказал, что ВСУ изматывают российских военных в Запорожье

Фото: МО Украины

ВСУ на Запорожском направлении пытаются измотать российские подразделения, которые уже давно находятся на фронте, в частности, ранее участвуя в боях за Угледар, рассказал в беседе с «Царьградом» экс-министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук. По его словам, украинская хитрость при этом может заключаться в том, что после первой яростной атаки в ход могут пойти совсем другие войска.

Пинчук пояснил, что на ореховском участке Запорожского направления со стороны Украины была попытка танкового прорыва с участием западной бронетехники, сопровождавшаяся серьезным артобстрелом.

Атака была очень яростной, но ни одна из позиций с нашей стороны сдана не была. Противник понес серьезные потери. Вопрос только в том, что два наступательных корпуса, 9-й и 10-й, которые были созданы специально для штурмовых операций, пока еще задействованы не были. Они тоже находятся под Ореховом, — подчеркнул эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка прорыва ВСУ в Запорожье связана с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции, украинская армия пытается создать угрозы для Запорожской АЭС. По его словам, это не похоже на разведку боем, а является контратакой и контрударом.