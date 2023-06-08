Командир «Ахмата» заявил о планомерном уничтожении сил ВСУ в Марьинке

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные планомерно уничтожают силы ВСУ в городе Марьинка Донецкой области, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. Его заявление опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам Алаудинова, город будет в ближайшее время взят.

На территории Марьинки все под контролем. Наши бойцы работают, все очень даже хорошо. Там где-то разговоры о том, что забрали у нас какие-то территории, что там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем сто процентов победителем, — заявил Алаудинов.

При этом он отметил, что украинские войска оказывают серьезное сопротивление в битве за Марьинку.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что чеченские штурмовые отряды во главе с Алаудиновым существенно потеснили ВСУ в Марьинке. Речь идет об одном из самых «горячих» направлений, подчеркнул он. Пушилин отметил, что ВСУ находятся в очень затруднительном положении.

1 июня командир батальона «Ахмат» рассказал, что российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки. Алаудинов добавил, что остальную часть города, удерживаемую ВСУ, зачистят совместно с подразделениями 150-й дивизии.