«Росэнергоатом» оценил, несет ли ядерную угрозу ситуация на Каховской ГЭС «Росэнергоатом»: угроз ядерной безопасности на ЗАЭС ситуация на Каховской ГЭС не несет

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции, заявил в эфире Первого канала советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.

Для Запорожской атомной станции каких-то прямых угроз ядерной безопасности случившееся на Каховской ГЭС не несет, — сказал Карчаа.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев также заявил, что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, персонал станции заранее «просчитал все возможные риск-сценарии», поэтому к решению этой задачи сотрудники готовы. Он добавил, что запасные варианты водоснабжения ЗАЭС через подземные скважины готовы.

До этого глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси заявил о серьезном падении уровня воды в резервуаре, который используют для охлаждения Запорожской АЭС. По его словам, если ситуация не изменится, это нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем в организации пока не видят прямой угрозы для безопасности объекта.