В Росатоме опровергли влияние подрыва Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС Глава «Росатома» Лихачев: на ЗАЭС готовы варианты водоснабжения через подземные скважины

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал «Известиям», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, персонал станции заранее «просчитал все возможные риски-сценарии», поэтому к решению этой задачи сотрудники готовы. Он добавил, что запасные варианты водоснабжения ЗАЭС через подземные скважины готовы.

Водоснабжение является ключевым фактором безопасности любой АЭС. Особенно станций с водо-водяными реакторами. И в этом смысле мы, конечно, с первых дней своей работы на ЗАЭС просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов, — заявил Лихачев.

Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС из-за прорыва Каховской ГЭС в ближайшие несколько месяцев меняться не будет. Глава компании при этом признался ,что ситуация оказывает психологическое давление на персонал.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции на следующей неделе. Глава международного агентства подчеркнул, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.