Ударный дрон ВСУ упал недалеко от Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Запорожская АЭС в Энергодаре

Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС, заявил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции. Он подчеркнул, что вес БПЛА составлял более двух килограммов, передает РИА Новости.

Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС, — рассказал военный.

Ранее глава организации Рафаэль Гросси во время визита на станцию заявил, что МАГАТЭ начали разрабатывать новую концепцию для защиты ЗАЭС. Он подчеркнул, что эксперты Международного агентства по атомной энергии ранее концентрировались на возможности создания зоны безопасности вокруг АЭС, однако сейчас концепция изменилась.

Организация планирует найти способы защиты самой станции. Гросси призвал принять меры для спасения ЗАЭС от атак.