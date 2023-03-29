В МАГАТЭ начали разрабатывать новую концепцию для защиты ЗАЭС Гросси призвал принять меры для защиты Запорожской АЭС от атак

Фото: Argumenty i Fakty/Global Look Press

В МАГАТЭ начали разрабатывать новую концепцию для защиты ЗАЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси во время визита на станцию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ ранее концентрировались на возможности создания определенной безопасной зоны вокруг станции, однако сейчас концепция изменилась. Организация планирует найти способы защиты самой станции. Он призвал принять меры для спасения Запорожской АЭС от разрушительных атак.

Должны быть предприняты все возможные меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак, — сказал он.

Гросси ранее прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ выступают за прекращение боевых действий вокруг атомной электростанции. По его словам, Международное агентство по атомной энергии сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».