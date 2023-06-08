Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Херсонскую область Песков: Путин пока не планирует посещать зону бедствия в Херсонской области

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Зона бедствия в Херсонской области

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зону бедствия в Херсонской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он добавил, что ситуация в регионе после подрыва ГЭС в Новой Каховке находится на контроле главы государства, передает ТАСС.

В настоящий момент планов посещать Херсонскую область у президента нет. <...> Президент держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины, — сказал Песков.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев позже сообщил, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.

8 июня мэр Новой Каховки сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.