Пушилин обозначил новый рубеж СВО Пушилин: ВС России необходимо отодвинуть рубеж на 500 километров до Днепра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Новым временным рубежом для российской армии в зоне СВО должен стать Днепр, заявил в беседе с РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его мнению, взятие Днепра позволит эффективнее оградить жителей новых регионов страны от обстрелов ВСУ.

Теперь становится вопрос, насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум, сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде, — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что в случае взятия Днепра российскими силами бойцы ВСУ перегруппируются и продолжат наносить удары по России. Врио главы ДНР считает, что в дальнейшем необходимо брать под контроль всю Украину, а некоторые западные области отдать Польше, Румынии и Венгрии.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что после взятия Артемовска российские силы должны двинуться в сторону Краматорска и Славянска. По его мнению, российские военные должны продолжать наступление.