Российский генерал раскрыл детали атаки ВСУ на Запорожье Генерал-полковник ВС РФ Романчук сообщил, что авиация сорвала атаку ВСУ на Запорожье

Фото: МО РФ

Истребитель Су-35С

Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что российские разведчики не позволили атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении стать внезапной, передает Минобороны. По его словам, благодаря им авиация открыла огонь по противнику еще на исходных позициях.

Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение. Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией, в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку. Таким образом, действия разведывательных подразделений не позволили противнику достичь внезапности выполнения своей задачи, — сказал генерал.

По его словам, на минах подорвались четыре танка противника, а также установка разминирования. Затем по бойцам ВСУ открыли огонь российские противотанковые ракетные комплексы и ряд подразделений на переднем крае. В результате украинские войска и отказались от попытки пересечь минное поле.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 8 июня перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились — понесли потери и отошли. Telegram-канал «Рыбарь» сообщалт об использовании противником большого количества бронетехники, включая немецкие танки Leopard, и ожесточенном артиллерийском огне с обеих сторон.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил попытку прорыва на Запорожском направлении. По его словам, противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.