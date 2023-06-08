Россия сорвала попытку прорыва ВСУ в Запорожье: детали боёв, большие потери В ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились — понесли потери и отошли. Telegram-канал «Рыбарь» сообщает об использовании противником большого количества бронетехники, включая немецкие танки Leopard, и ожесточенном артиллерийском огне с обеих сторон. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил попытку прорыва на Запорожском направлении. Детали боёв и потери ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке прорыва ВСУ в Запорожье

Танки ВСУ пошли в наступление в районе города Орехова на Запорожском фронте, сообщил 8 июня лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись интенсивные бои. Он добавил, что в ответ по ВСУ «от всей души» били российские артиллеристы и авиация.

Как отметил Рогов в своем Telegram-канале, противник также активно применял артиллерию, в том числе крупные калибры.

«Били по позициям наших ребят на протяжении многих часов из артиллерии и РСЗО HIMARS. Управляемыми снарядами „Хаймарсов“ по окопам. Основная цель такого несоразмерного применения тяжелых видов вооружений — даже не столько уничтожить наших защитников, сколько лишить их боевого духа, деморализовать и заставить бежать, оставив позиции», — написал Рогов.

Фото: МО Украины

По его словам, расчет ВСУ не оправдался: российские войска остались на позициях и удерживают их.

Что рассказали военкоры об атаке ВСУ в Запорожье

Как утверждает Рогов, противник задействовал большое количество техники — часть была уничтожена.

«Только за один день попыток наступления количество уничтоженной техники боевиков ВСУ на Запорожском фронте перевалило за 30. И это по самым скромным подсчетам», — сообщил Рогов к полудню.

Начало активного наступления ВСУ в Запорожье подтвердили российские военкоры. Семен Пегов, автор интернет-проекта WarGonzo, сообщил со ссылкой на свои источники, что бои на Ореховском направлении шли всю ночь, утро и продолжались до середины дня.

«С места событий передают, что на направлении Орехов — Токмак пехота противника продолжает подходить и пытаться закрепиться. По-прежнему по нашим позициям интенсивно работает вражеская артиллерия и танки. Наши войска держат оборону и не допускают прорыва фронта», — описал Пегов обстановку по состоянию на 10:30 8 июня.

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков описал начало наступления ВСУ как «атаку волнами»: «Противник идет вперед волнами, пытаясь проломить нашу первую линию обороны. Они начали наступление в 01:00. Подошли танки, бронетехника, десант на БТР, техника иностранная, и мы уничтожаем личный состав, сжигаем бронемашины, оставшиеся целыми танки отходят, загружают новый боекомплект. Берут на броню новую пехоту и снова идут в атаку».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что наступление ВСУ в Запорожской области было комплексным, с ударами с нескольких направлений сразу.

Фото: МО Украины

«Ночью также был серьезный накат с позиций противника у Каховского водохранилища с направления Степногорск — Каменское на Пятихатки — отбились, оттуда же — на Васильевку, тоже отбились. Получается, линию обороны в Запорожской области пытались разрезать в трех местах. И сходящимися ударами пойти на Токмак с трех сторон», — рассказал Коц.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что высокий уровень потерь ВСУ на Запорожском направлении начинает сказываться на их моральных качествах: «По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие», — подчеркнул Безсонов.

По информации военкора Семена Пегова, ВС РФ удалось подбить танк, похожий на Leopard, но точно идентифицировать уничтоженную технику пока невозможно.

Что рассказал Шойгу о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Днем 8 июня Минобороны РФ опубликовало заявление главы военного ведомства Сергея Шойгу.

«ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что «на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел».

«Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили. ВСУ потеряли за 7 июня 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин и 3 САУ KRAВ», — отметили в ведомстве.

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