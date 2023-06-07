Взорван аммиакопровод Тольятти — Одесса. Химатака или срыв зерновой сделки? Жертвами аварии рискуют стать и жители Харькова, и геополитические интересы РФ

Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Чем опасны для человека пары аммиака

ВСУ повредили под Харьковом аммиакопровод Тольятти — Одесса, тем самым вольно или невольно устроив химическую атаку. Жертвами рискуют стать как люди — местные жители, так и геополитика, а точнее, зерновая сделка Москвы и Киева. Условием ее продления Россия как раз и называла запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эксперты рассказали NEWS.ru о последствиях аварии.

Что известно о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса

В среду Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области в районе Купянска произошел подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса. По данным ведомства, инфраструктура была заминирована и подорвана еще в понедельник украинскими военными.

Тем самым российская сторона официально подтвердила сообщения об аварии, которые начали поступать еще вечером в понедельник. О «разгерметизации» трубы в районе села Масютовка Купянского района сообщили местные украинские власти. Во вторник в районе утечки, по их данным, прогремела серия из шести взрывов.

Разгерметизация или химическая атака?

Правда, украинские чиновники вину своих военных признавать не спешили. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что насосная станция трубопровода подверглась артобстрелу с российских позиций. Во вторник выступил и президент Владимир Зеленский — он пообещал, что Киев самостоятельно восстановит газопровод в случае, если посчитает нужным.

В среду же в Сети появились видеокадры с места разгерметизации: на них видно, что активный выброс аммиака действительно идет с территории насосной подстанции. По данным украинских властей, гражданское население из окрестностей эвакуировано, в населенных пунктах проводятся замеры воздуха, но опасного повышения уровня аммиака пока не зарегистрировано.

Минобороны России также сообщило об оказании помощи населению вблизи места происшествия и отметило, что потерь среди наших военных из-за утечки аммиака нет.

В блогосфере даже возникла версия, что генералы ВСУ решили использовать утечку аммиака для химической атаки против российских войск, подошедших вплотную к Масютовке. Официальных подтверждений этого не было.

Даже если такая попытка химической атаки и предпринималась, ее в любом случае сорвала погода. Как заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в последние три дня ветер в районе Купянска дул главным образом с севера, то есть пары аммиака распространялись в тыл украинских войск.

Чем опасны для человека пары аммиака

Аммиачные выбросы в больших объемах могут вызывать удушье, поражение глаз, ожоги и смерть, рассказала NEWS.ru кандидат биологических наук, биолог, эколог, доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова.

«Человек чувствует резкий запах, поражение глаз, удушье, спазм, дезориентацию, появляются ожоги с пузырями, отеки. Сильные пары в закрытом помещении вызывают галлюциногенный эффект. В закрытом помещении залповый выброс может вызвать смертельный исход, но трубопроводы обычно расположены на открытом пространстве», — сказала Курбатова.

Фото: shutterstock.com Пары аммиака могут вызывать удушье, спазм, дезориентацию и даже ожоги

Как авария под Купянском аукнется для геополитики

Взрывы у Масютовки рискуют похоронить зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Согласно этой договоренности Россия пропускает из черноморских портов Украины сухогрузы с зерном. Как писал NEWS.ru, в мае Москва пообещала не продлевать сделку после 17 июля, если Киев и Запад не снимут препятствия для экспорта российского зерна и удобрений — то есть для поставок морским путем все того же аммиака. В конце мая МИД России заявил, что наша страна готова в считаные дни запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, но Киев препятствует этому под надуманными предлогами.

Киев ответил, что возобновит транзит аммиака в Одессу, если Москва согласится расширить количество портов на Черном море, откуда можно будет вывозить украинское зерно. Дальнейшие переговоры зашли в тупик.

«Вялые сигналы Киева были из серии: мол, мы обсудим, но у нас к этому есть другие условия», — напомнил в беседе с NEWS.ru председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Теперь же ситуация напоминает историю с „Северными потоками“: нет трубы — нет проблемы. Уже никакой аммиак никуда не пойдет, потому что трудно представить себе, что в нынешних условиях трубопровод будут ремонтировать. Кто это сможет сделать и кто обеспечит безопасность при этом?» — задал он риторический вопрос. «А если всего этого нет, то, учитывая, что Москва и без того в последнее время очень негативно относится к сделке, теперь судьба зерновой договоренности явно повисла в воздухе», — пояснил эксперт.

Политолог Алексей Мухин был более категоричен: «Похоже, из-за озвученного ужесточения позиции России по зерновой сделке украинский режим среагировал как инфантильный ребенок. Решил, как и в случае с „Северным потоком“, просто „отменить“ аммиакопровод, подорвав его».

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Pres Подрыв «Северного потока — 2»

Такие действия вызывают у эксперта, по его словам, изумление и оторопь: «Изумление в том смысле — а что, разве так можно было? А оторопь — относительно того, что западные партнеры Киева фактически становятся соучастниками терактов, которые он проводит».

Мухин все же не исключает, что сделку удастся продлить, если западные партнеры Киева включатся. «Если они не будут принуждать Украину к соблюдению условий сделки, то нам надо от нее однозначно отказаться. По крайне мере на данном этапе надо ее заморозить», — считает политолог.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия со своей стороны готова в считаные дни запустить аммиакопровод, несмотря на аварию под Купянском.

«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтоб прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», — сказала Захарова.

Сделка интересна для аграрных лоббистов

Продолжение переговоров с Киевом по этой теме может быть значимым только для лоббистов нашей агропромышленной отрасли, считает Лукьянов.

«Зерновой рынок в целом исходил из того, что переговоры каким-то образом будут продолжаться, и если процесс прервется, для рынка это — довольно сильный удар. С другой стороны, мы за последние полтора года убедились, что если экономические вопросы вступают в противоречие с политическими, то, как правило, проигрывают, несмотря на явный финансовый урон для всех сторон», — подытожил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Что известно про аммиакопровод Тольятти — Одесса

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в 1981 году. После распада СССР оператором российского участка стала компания «Трансаммиак», украинского — «Укрхимтрансаммиак». Общая протяженность — 2417 км. На основной протяженности маршрута труба залегает на глубине 1,4 м. Работу комплекса обеспечивают 14 насосных станций. Пропускная способность трубопровода — около 2,5 млн тонн в год. Аммиак транспортируется по трубопроводу в жидком виде с давлением до 35 атмосфер. После 24 февраля прошлого года прокачка аммиака по трубопроводу была остановлена Киевом.

Фото: Константин Дудченко/ТАСС Участок аммиакопровода Тольятти — Одесса. Общий вид заправочной станции

Судьба российского аммиака на ветке из Тольятти в Одессу не замыкается. Альтернативой может стать новороссийский порт, рассказал NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Россия в прошлом десятилетии начала активные работы по созданию инфраструктуры для отгрузки аммиака на Кубани — в порту Новороссийска. Когда это произойдет, маршрут через Украину станет неактуальным. Подготовку всех мощностей могут завершить через два-три года», — предрекает эксперт.

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