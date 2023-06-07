Киев чуть не взорвал «грязные бомбы» в России: чем они опасны на самом деле ФСБ заявила о срыве планов Украины применить радиологическое оружие

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В ФСБ сообщили, что Киев готовил на территории РФ операции с применением «грязных бомб» — оружия, начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами, которое вследствие взрыва распространяет радиационное загрязнение на большую территорию. Нигде в мире такие бомбы официально на вооружении не стоят, но опасность их применения, особенно в контексте терроризма, обсуждается уже давно. NEWS.ru рассказывает, что такое «грязная бомба», чем она отличается от ядерного оружия и насколько опасна.

Что такое «грязная бомба»

«Грязная бомба» — радиологическое оружие, в котором взрывчатое вещество сочетается с радиоактивным материалом. После ее применения выделяется определенное количество радиации. Основная цель использования этой бомбы — вызвать панику, а также загрязнить радиоактивными веществами воздух, воду и почву, после чего потребуется очистка местности.

«Грязная бомба» отличается от ядерной, так как вторая использует энергию деления ядра атомов — ее разрушительная ударная волна, электромагнитный импульс, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение затрагивают площадь в тысячи километров. «Грязная бомба» рассеивает радиоактивные материалы на несколько квадратных километров.

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Что заявили в ФСБ о «грязной бомбе»

ФСБ заявила о предотвращении теракта, который готовило Главное управление разведки ВСУ. По версии спецслужбы, Киев планировал взорвать «грязные бомбы» на территории РФ.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

По версии ведомства, для «организации диверсий на территории России» глава военной разведки Украины Кирилл Буданов создал специальную службу. В ее состав, как отмечается в сообщении, «включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры». Координировать это направление было поручено войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион».

«Разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — добавили в ФСБ.

Также спецслужба отчиталась о задержании двух украинских пилотов, которые «дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах».

«Руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски „грязной ядерной бомбы“, радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов. Они не так много весят, меньше ФАБ-100. То есть мы обсуждали вопрос того, что можно сделать „грязную атомную бомбу“, которая при детонации засоряет вокруг себя большую зону, и она становится нежизненная при любых раскладах», — цитирует ТАСС одного из пилотов.

Чем опасна «грязная бомба»

Степень загрязнения от использования такого типа оружия зависит от размера взрывчатого вещества, количества и типа использованного радиоактивного материала, средства рассеивания и погодных условий. Например, если такую бомбу взорвали в ветреную погоду, то облако распространится на большее расстояние, чем в штиль.

Для такого оружия с наибольшей вероятностью могут использоваться недорогие и относительно долгоживущие радиоактивные изотопы и другие радионуклиды или смесь изотопов из отработанного ядерного топлива.

«Грязная бомба» может навредить тем, кто находится ближе всего к эпицентру взрыва. По мере распространения радиоактивный материал становится менее концентрированным, соответственно, представляет меньшую опасность. Непосредственное воздействие радиации от такой бомбы зависит от ряда факторов: ее количества, длительности воздействия, расстояния от источника излучения до человека и путей воздействия (через кожу, дыхательные пути или с водой и пищей).

Согласно справочнику американской комиссии по ядерному регулированию, радиационное воздействие от «грязной бомбы» не может мгновенно убить людей или быстро вызвать серьезное заболевание.

Инженер-физик Андрей Ожаровский сравнил последствия от воздействия радиологического оружия с последствиями катастроф на атомных реакторах. Разница в том, что аварии происходят непроизвольно, а «грязные бомбы» применяют целенаправленно. По его словам, это оружие убивает человека, но «достаточно медленно», в течение нескольких недель.

«На вооружение принято не было по одной простой причине — военным генералам не понравилось то, что это оружие очень медленного действия. Генералам нужно, чтобы солдат противника был убит на поле битвы, а не распылить что-то и ждать», — говорит он.

Например, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС умерли спустя пару недель уже в московских больницах, добавил он.

Степень ущерба организму зависит от концентрации и дозы вещества, объяснил Ожаровский, но это не единственные факторы.

«Надо вот что понимать про воздействие радиоактивных веществ на человека: это не только то, что называется словом „доза“, то есть внешнее облучение. Основное смертельное воздействие — это внутреннее облучение. Именно в случае применения радиологического оружия распыление радиоактивных веществ как раз и несёт эту угрозу. Какой вред здоровью будет получен, зависит от того, где человек находился, применял ли средства защиты», — рассказал специалист.

По его мнению, снизить риск облучения могут помочь даже обычные «ковидные» маски. Также специалист порекомендовал в случае атаки мыть руки, менять одежду и обувь, разделить помещение на «чистую» и «грязную» зоны, прикрывать волосы или вовсе состричь их.

Как еще защититься от поражения

Способы защиты от последствий применения «грязной бомбы» такие же, как и при радиационном загрязнении. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания (макси, респираторы), чтобы снизить риск вдыхания радиоактивных аэрозолей. Также не следует прикасаться к предметам, поврежденным взрывом, потому что на них может быть радиоактивная пыль.

Следует как можно скорее покинуть место взрыва «грязной бомбы» для минимизации облучения. Одежду, в которой человек пребывал в пораженной зоне, надо плотно упаковать и впоследствии утилизировать (в случае радиационных аварий власти должны проинструктировать, как избавиться от загрязненных личных вещей).

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

После нахождения в зоне поражения рекомендуется как можно скорее принять душ, чтобы смыть с кожи все возможные микрочастицы с радиоактивными элементами.

Применялись ли «грязные бомбы» ранее

«Грязные бомбы» никогда не применялись, но тестировались. Например, в 2015 году стало известно об испытаниях такого вида оружия в Израиле. Как писало издание Haaretz, всего было совершено 20 взрывов, большинство проводилось в пустыне, один — в закрытом учреждении.

«Исследователи пришли к выводу, что высокий уровень радиации наблюдается в центре взрывов с низким уровнем распространения радиоактивных частиц, переносимых ветром. По словам источников, они не представляют собой существенную опасность, за исключением психологического эффекта», — говорилось в публикации.

В рамках проекта Green Field сотрудники ядерной лаборатории в израильском Димоне начали эксперименты в 2010 году и завершили их в 2014-м.

Оружие с радиоактивными компонентами испытывали еще в СССР. Например, в 1953 году состоялся запуск баллистической оперативно-тактической ракеты Р-2 с головными частями, заправленными радиоактивной жидкостью «Герань» и «Генератор». Кроме того, в СССР взрывали наливные авиабомбы с радиоактивными веществами, но в 1958 году испытания радиологического оружия официально были прекращены.

Фото: МО РФ Автопоезд с баллистической ракетой дальнего действия Р-2

Сколько раз РФ обвиняла Украину в готовности применить «грязную бомбу»

Впервые РИА Новости сообщило, что украинские власти готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы», в октябре 2022 года. Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил эту тему с коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США.

Во время заседания Валдайского клуба в конце октября президент Владимир Путин заявил, что российским властям известно о планах Киева использовать этот вид оружия. В МИД Украины обвинения отрицали, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждал, что специалисты организации не нашли следов «грязной бомбы» на Украине.

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