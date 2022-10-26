Путин: России известно о планах Украины использовать грязную бомбу

Фото: kremlin.ru

России известно о планах Украины использовать для провокаций так называемую грязную бомбу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, США превратили украинскую территорию в полигон для военно-биологических экспериментов, накачивают вооружением, в том числе тяжёлым, но оставляют без внимания заявления Киева о желании иметь ядерное оружие.

При этом наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. <...> Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом (о желании получить ядерное оружие. — NEWS.ru) — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу, — заявил президент.

«Грязная бомба» — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине.