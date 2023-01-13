«Росэнергоатом» заявил о вывозе материалов для «грязных бомб» с АЭС Украины

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предположил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опоздало с решением отправить экспертов на украинские АЭС. По мнению эксперта, есть основания полагать, что материалы для создания «грязных бомб» оттуда уже вывезли. Слова Карчаа приводит ТАСС.

Потенциал Украины позволяет сегодня изготовить не только «грязную бомбу», но и атомную бомбу, пускай примитивную, пусть и не по современным стандартам. Они могут это сделать. По логике вещей можно было бы подумать, что МАГАТЭ озаботилось этой проблемой, но я лично позволю себе в этом усомниться. Если эти самые делящиеся материалы вышли из атомных станций, то это уже произошло, — сказал представитель «Росэнергоатома».

Ранее издание The Wall Street Journal о том, что во время своего визита на Украину генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны. Визит намечен на следующую неделю. Источники рассказали, что Гросси хочет разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также инспекторы отправятся и на Чернобыльскую АЭС, законсервированную после аварии 1986 года.

Кроме того, Гросси заявил, что специалисты МАГАТЭ не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах и эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности.