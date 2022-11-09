Гросси: МАГАТЭ не нашло следов «грязной бомбы» на Украине

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Специалисты Международного агентства по атомной энергетике не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах несколько дней, однако эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности. Трансляция выступления велась на официальном Youtube-канале агентства.

Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов. <...> Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению, — уточнил Гросси.

Он подчеркнул, что представители МАГАТЭ не могли игнорировать информацию о возможном создании «грязной бомбы», поскольку она «составляет часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия».

Также Гросси в ходе выступления рассказал, что на территории Запорожской атомной станции по-прежнему находится миссия МАГАТЭ. Именно они информируют украинских коллег и предоставляют им всю необходимую помощь.

На станции находится постоянная миссия МАГАТЭ. <...> Я поехал туда и оставил подарок. Они там, мужественно информируют, помогают украинским коллегам. Они всем нам предоставляют информацию, в которой мы так нуждаемся, — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ложным утверждение властей России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Глава Альянса написал, что он обсудил данный вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. По словам Столтенберга, обе стороны солидарны с его позицией.