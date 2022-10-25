Зампостпреда России при ООН оценил шансы применения «грязной бомбы» Киевом Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о высокой угрозе применения Украиной «грязной бомбы»

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Штаб-квартира ООН

Угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия. Также у украинской стороны есть достаточные причины для того, чтобы использовать бомбу: таким образом украинские власти планируют вовлечь НАТО в конфликт на Украине, добавил Полянский.

Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения, — отметил дипломат.

Грязная бомба — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

В письме генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу постпред России при международной организации Василий Небензя указывал, что в случае, если Киев применит «грязную бомбу», Москва сочтет эти действия «актом ядерного терроризма». Небензя также призвал страны Запада повлиять на украинские власти, дабы те, «отказались от планов провокации».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине.