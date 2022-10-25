В НАТО отвергли заявление РФ, что Киев готовится применить «грязную бомбу» Столтенберг отверг заявление России о том, что Киев готовится применить «грязную бомбу»

Фото: shutterstock

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ложным утверждение властей России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». В своем Twitter-аккаунте глава Альянса написал, что он обсудил данный вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. По словам Столтенберга, обе стороны солидарны с его позицией.

Поговорил с Ллойдом Остином и Беном Уоллесом об утверждении России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории. Союзники НАТО отвергают это обвинение. Россия не должна использовать его как предлог для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в вопросе поддержки Украины, — написал Столтенберг.

Глава Пентагона также отметил в своем Twitter-аккаунте, что Вашингтон отвергает любые попытки создать предлоги для эскалации конфликта со стороны России.

Мы вместе с союзниками по НАТО поддерживаем Украину, — отметил Остин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия. Также у украинской стороны есть достаточные причины, чтобы использовать бомбу, таким образом украинские власти планируют вовлечь НАТО в конфликт на Украине, пояснил Полянский.