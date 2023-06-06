Украинцы готовили «грязные» бомбы для теракта под Иваново ФСБ предотвратила теракт с «грязными» бомбами на аэродроме под Иваново

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием «грязных» бомб на территории аэродрома Северный в Ивановской области, сообщила пресс-служба ведомства. Как рассказали в ФСБ, организатором готовившегося нападения является Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной» бомбы, — рассказали в ведомстве.

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Уточняется, что в ГУР МО Украины была создана специальная служба для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики в России. В одной из украинских войсковых частей создавался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами. С начала 2023 года было совершено пять боевых вылетов из Украины в Россию. Двое летчиков были задержаны ФСБ, сейчас их допрашивают.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал за деньги в интересах украинских спецслужб.