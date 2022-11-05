Шольц призвал Путина не применять ядерное оружие на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина пообещать не применять ядерное оружие на Украине, заявил немецкий политик на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, передает RND. По его словам, это предел, который нельзя перейти.

Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это предел, который нельзя переходить, — сказал Шольц.

Ранее страны — члены G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы и отвергли обвинения в адрес Киева в создании «грязной бомбы».

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.