Энергетик назвал альтернативу взорванному на Украине аммиакопроводу Энергетик Митрахович: альтернативой аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» станет порт Новороссийска

Фото: shutterstock.com

Альтернативой подорванному ВСУ аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» может стать новороссийский порт, рассказал NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он отметил, что инфраструктуру для транспортировки аммиака в Краснодаре создадут в течение двух-трех лет, что сделает украинский маршрут неактуальным.

Россия в прошлом десятилетии начала активные работы по созданию инфраструктуры для отгрузки аммиака на Кубани — в порту Новороссийска. Когда это произойдет, то маршрут через Украину станет неактуальным. Подготовку всех мощностей могут завершить через два-три года. Сам аммиак делается из природного газа, это хороший товар, а газа у нас очень много, это даже интереснее продажи необработанного газа, он нужен всем мировым рынкам, занимающимся удобрениями, например, химией, — подчеркнул Митрахович.

Ранее Минобороны России заявило, что 5 июня ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители. По информации ведомства,, пострадавших среди военнослужащих нет, через поврежденные участки магистрали идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса потребуется от одного до трех месяцев, если ремонтные бригады получат доступ к месту.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.