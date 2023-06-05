«Контрнаступление не началось»: эксперты о направлении главного удара ВСУ Украинские войска активизировались на стыке Донбасса и Запорожской области

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Вооружённые силы Украины

Минобороны России сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Первые попытки прорвать линию обороны были предприняты утром в воскресенье, 4 июня. В бой введены сразу две механизированные бригады из стратегических резервов ВСУ — 23-я и 31-я — при поддержке других подразделений. Тревожные сообщения продолжают поступать с одного из участков — угледарского. Здесь, судя по всему, украинские войска продолжили натиск в понедельник. NEWS.ru узнал у экспертов, похожи ли данные события на начало контрнаступления или это всего лишь отвлекающий маневр.

«Противнику сопутствует успех»

Ранним утром в понедельник, 5 июня, заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил в Telegram-канале, что наступление ВСУ продолжается теперь уже в сторону Золотой Нивы — Новодонецкого.

«Пока что ВСУ сопутствует успех. Во второй половине ночи они начали производить перемещения, создав впечатление, что продолжат давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку „всплытия“ установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной», — рассказал замначальника Росгвардии по ДНР.

Как уточнил Ходаковский, украинские военные поставили обороняющихся в затруднительное положение, «задавив связь». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Шебекино отвлекало внимание от Угледара

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru предположил, что недавние действия противника в районе Белгорода были отвлекающим маневром, а основным направлением стал район города Угледара и соседний стык запорожского и донецкого участков фронта.

«Силы задействованы достаточно серьезные: две бригады в составе шести моторизованных и двух танковых батальонов. Это около трех тысяч человек, примерно 60 танков и около 200 других бронированных машин», — уточнил Сивков.

Он также добавил, что противник понес достаточно серьезные потери, которые могут составлять до трети задействованных танков и сотни человек. Странным, по мнению Сивкова, выглядит то, что противник наступает «вполне серьезными», но все же небольшими силами.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

«Скорее всего, это пробы прорыва, чтобы потом развить наступление там, где удастся прорваться. Резервы для такого развития у Киева есть. Учитывая стойкость обороны российских войск, которая сейчас, несомненно, обеспечена, ВСУ находятся перед определенным выбором. Скорее всего, они ищут варианты смены направления главного удара», — полагает собеседник.

Нельзя исключать, что в итоге перенос направления главного удара придется, например, на Белгородское направление, считает Сивков. Он также добавил, что сейчас возникла необычная ситуация — российские войска одновременно отражают наступление противника под Угледаром и при этом ведут собственное наступление на других участках фронта.

Что касается обеспечения безопасности Белгородской области, для этого надо разгромить группировку ВСУ, стоящую напротив Белгородчины. Но сначала надо ликвидировать угледарскую группировку, уже ведущую наступление, отметил эксперт. Так что избранный нашим командованием вариант с занятием обороны на Белгородском направлении вполне верен. И сил для обороны там собрано достаточно, уверен Константин Сивков.

ВСУ с потерями не считаются

Ближе к полудню военкор Семен Пегов сообщил с пометкой «Срочно!», что «жесткие бои прямо сейчас разворачиваются за село Новодонецкое». Оно расположено посередине между Угледаром и Великой Новоселовкой.

Минобороны эту информацию пока не подтвердило.

Пегов отмечает, что украинские военные пытаются закрепиться на окраинах села и активно подвозят резервы, не считаясь с потерями.

«Как только наша артиллерия уничтожает очередную порцию живой силы противника, натовские бронетранспортеры тут же подвозят „свежую кровь“. Фактически броневики гоняют сейчас как челноки. Уже небольшими колоннами по три-четыре машины. Как только одна из них подрывается (подбивается) — на её место из тыла присылается новая. Действуют ВСУ, в отличие от вчерашнего дня, куда более слаженно и организованно», — заключает военкор.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

«Не тот масштаб». ВСУ проводят отвлекающие маневры

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru охарактеризовал действия противника как предварительную подготовку к большому наступлению.

«Пока мы видим не тот масштаб. Похоже на прощупывание. Возможно, это отвлекающие маневры. Так положено по военной науке: провести подобные действия примерно за пару дней до более масштабного наступления. Противник, очевидно, пытается дезориентировать наших военных. Конечно, эти события нельзя назвать рядовыми. Но это еще не основная операция, о которой они говорят уже долго», — предположил эксперт.

По данным Вадима Козюлина, ВСУ очень активно применили в районе Угледара радиоэлектронное подавление (РЭП).

«Раньше такого активного применения не наблюдалось. РЭП используют часто, но не так массированно. Таким образом они подавляют систему управления, связь, навигацию. И на этот раз применение получилось достаточно результативным на протяженном отрезке фронта», — подчеркнул специалист. Минобороны эту информацию не комментировало.

Прощупывание началось с белгородского приграничья

Вадим Козюлин считает, что диверсионные действия «Русского добровольческим корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в приграничных районах Белгородской области и обстрелы населенных пунктов ВСУ тоже относятся к тактике прощупывания возможностей ВС РФ. По его словам, имела место попытка сформировать внутри России выгодное для Киева общественное мнение.

«Не исключаю, что противник перейдет в будущем к формированию новой „власовской армии“, — предположил Козюлин. — Будут набирать в нее пленных и утверждать, что эти люди возвращаются в Россию освобождать страну от режима».

Атаки на Запорожском направлении сорваны

ВСУ совместно с польскими наемниками 4 июня пытались прорвать фронт на Запорожском направлении, рассказал в понедельник глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. В штурме приняли участие минимум две мотопехотные роты ВСУ и более 150 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

По данным Рогова, бой в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжался более восьми часов. Противник, понеся потери в живой силе и бронетехнике, отступил.

Попытки ВСУ прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 5 июня не увенчались успехом, заявило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley.

Вместе с тем, сообщает Минобороны РФ, противник предпринял новые попытки атак в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. ВС РФ успешно сдерживают наступление войск Украины активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток».

Киев не комментирует сообщения о попытке прорыва в Запорожской области.

Ранее на протяжении нескольких месяцев украинское руководство предупреждало о готовящемся наступлении. При этом постоянно сообщалось об отсутствии необходимого объема вооружений и военной техники для выполнения этой задачи. Президент Владимир Зеленский 3 июня заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но в ходе этой операции ситуация может стать непредсказуемой. При этом он в очередной раз потребовал от Запада еще больше военной помощи.

Неудачная попытка ВСУ высадиться в Новой Таволжанке

Тем временем очередную попытку прорыва противник предпринял в Белгородской области. Как сообщило Минобороны РФ, в воскресенье украинские подразделения пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Противник был отброшен ударами авиации и артиллерии, ликвидировано более 10 человек.

Как добавило военное ведомство РФ, «в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов, уничтожены две САУ Krab польского производства, наносивших удары по российской территории».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Реактивная система залпового огня «Град» в зоне проведения СВО

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