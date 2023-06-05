Эксперт объяснил, где можно ожидать основной удар наступающих частей ВСУ Военный аналитик Сивков: нападение на Белгородскую область было отвлекающим маневром

Фото: МО Украины

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru предположил, что части ВСУ начали контрнаступление, при котором действия в направлении Белгорода были отвлекающим маневром, а основным направлением стал район города Угледар и соседний стык запорожского и донецкого участков фронта.

Силы задействованы достаточно серьезные: две бригады в составе шести моторизованных и двух танковых батальонов. Это около трех тысяч человек, примерно 60 танков и 200 других бронированных машин, — предположил Сивков.

Он также добавил, что противник понес достаточно серьезные потери, которые могут составлять от четверти до трети танков и сотни человек. Странным, по его мнению, выглядит и то, что противник наступает «вполне серьезными», но все же небольшими силами.

Скорее всего, это пробы прорыва, — чтобы потом развить наступление там, где удастся прорваться. Резервы для такого развития у Киева есть. Но, учитывая стойкость обороны российских войск, которая сейчас обеспечена несомненно, ВСУ стоят перед определенным выбором. Скорее всего, они сейчас ищут варианты смены направления главного удара, — полагает собеседник.

Нельзя исключать, что в итоге перенос направления главного удара придется, например, на белгородское направление, считает Сивков. Он также добавил, что российские войска одновременно отражают наступление противника и ведут собственное наступление на других участках фронта.

Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины начали анонсированное прежде крупномасштабное наступление. Утром 4 июня противник двинул крупные силы сразу на пяти участках линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. По информации российского военного ведомства, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, целью противника являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился и успеха не имел, подчеркнул спикер.