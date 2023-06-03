Зеленский сообщил, что Украина готова начать контрнаступление

Фото: Министерство обороны Украины

Украина готова начать контрнаступление, заявил в интервью газете The Wall Street Journal президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что не знает, сколько времени может занять контрнаступление.

Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы, — сказал он.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 2 июня, что потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены. Он подчеркнул, что решение о начале наступления должен принимать Киев.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.

Ранее военный сообщал, что в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.

В свою очередь офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, сказал он. Джиральди добавил, что Вашингтон не прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт.