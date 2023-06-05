Военный эксперт заподозрил главу Минобороны Украины во лжи про F-16 Военный эксперт Перенджиев назвал ложью обещания Украины не использовать F-16 в контрнаступлении

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Заверениям министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев не будет использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления, не стоит верить, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с Lenta.ru он высказал уверенность, что министр изменит свою позицию, как только ВСУ получат эти самолеты от Запада.

Это вранье. Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления. Мы видим заявления Запада о том, что использование их вооружений для агрессии на территории России под запретом, но это не мешает никому обстреливать то же Шебекино, — считает Перенджиев.

По словам военного эксперта, ветерана боевых действий капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, истребители могут быть использованы в качестве носителей крылатых ракет для атак по Крыму и другим территориям.

Сейчас с этой целью используются Су-24, но их осталось мало, частично они выведены из строя. Конечно, F-16 — легкие истребители, они во многом уступают нашим, зато у них хорошая электронная начинка, они самые массовые. Так что вполне могут использоваться для таких задач, — полагает эксперт.

Он подчеркнул, что в распоряжении ВСУ еще есть собственная авиация и перед Россией стоит задача уничтожить эту и другую технику.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не смогут задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время. Он добавил, что применить эти истребители получится осенью или зимой.