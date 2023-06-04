Рогов заявил о попытке ВСУ прорвать Запорожский фронт

Фото: Министерство обороны Украины

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать Запорожский фронт. По его словам, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа, — написал Рогов.

По его словам, в штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты и более 150 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Кроме того, как отметил Рогов, участие в прорыве принимали наемники из 3-й штурмовой группы польского корпуса.

Спикер сообщил, что после двух часов боя противнику удалось продвинуться примерно на 200 метров, потеряв не менее двух танков, уничтоженных из ПТРК, и до 15 бойцов. К 16:00, как утверждает Рогов, украинские силы смогли вклиниться на 400 метров вглубь. С занятых позиций противника удалось отбросить благодаря обороне 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню. Украинская сторона понесла серьезные потери.

Рогов сообщил, что в настоящее время идут активные боевые действия. По его словам, украинские силы не прекращают попытки штурма, российские бойцы накрывают противника огнем.

Ранее в Запорожской области в районах Темировки и Преображенки были поражены склады снарядов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ, в районе Полтавки нанесен удар по командно-наблюдательному пункту 102-й бригады территориальной обороны.