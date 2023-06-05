Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бой в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжался более восьми часов. Противник, понеся потери в живой силе и бронетехнике, отступил, рассказал он в беседе с РИА Новости.
На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая, — пояснил общественник.
Рогов ранее говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с польскими наемниками 4 июня пытались прорвать фронт на Запорожском направлении. Он утверждает, что все попытки прорвать линию фронта пресечены.
Украинские подразделения прощупывают линию обороны России и готовность ее войск отразить более массированную атаку, считает Рогов.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорвать Запорожский фронт. По его словам, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. По его словам, в штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты и более 150 единиц бронетехники.