Стало известно о восьмичасовом бое в Запорожской области Рогов: бой с ВСУ в Запорожской области длился более восьми часов

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бой в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжался более восьми часов. Противник, понеся потери в живой силе и бронетехнике, отступил, рассказал он в беседе с РИА Новости.

На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая, — пояснил общественник.

Рогов ранее говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с польскими наемниками 4 июня пытались прорвать фронт на Запорожском направлении. Он утверждает, что все попытки прорвать линию фронта пресечены.

Украинские подразделения прощупывают линию обороны России и готовность ее войск отразить более массированную атаку, считает Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорвать Запорожский фронт. По его словам, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. По его словам, в штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты и более 150 единиц бронетехники.