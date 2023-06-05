В Госдуме призвали наградить срочников, сражавшихся с ВСУ под Белгородом ЛДПР предложила признать сражавшихся под Белгородом срочников участниками боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ЛДПР предложила признать участниками боевых действий срочников, участвовавших в столкновениях в Белгородской области, написал лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, бойцам также необходимо назначить все причитающиеся им по закону выплаты.

Солдаты срочной службы, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями, заслуживающими самых высоких наград. Но будут ли они признаны участниками боевых действий? ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма, — написал Слуцкий.

Такой шаг, по мнению политика, является нравственным долгом.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской диверсионно-разведывательной группой в селе Новая Таволжанка, после чего МО РФ сообщило об отраженной попытке украинских диверсантов проникнуть в страну. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.

В этот день он согласился встретиться с ДРГ для возвращения пленных. О рейде на территорию РФ заявляли бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса». Диверсанты требовали встречи с губернатором для обсуждения обмена пленных.