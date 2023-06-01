В Кремле рассказали о переговорах по транзиту аммиака через Украину Песков: обсуждение вопроса транзита российского аммиака через Украину продолжается

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Вопрос транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки все еще обсуждается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что вопрос является частью черноморской инициативы, которая пока остается нереализованной, передает ТАСС.

Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается, — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев может согласиться на транзит аммиака из России через территорию страны, если Москва и ООН предоставят возможность безопасного экспорта зерна в рамках черноморской сделки. По его словам, после получения таких гарантий политическое руководство Украины примет решение о том, соответствует ли интересам страны это предложение.

В мае Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля, но при этом власти заявили, что прекратят участие в соглашении, если не будет выполнено требование, направленное на снятие ограничений для экспорта российского зерна и удобрений. Это условие наряду с вывозом украинской продукции включает в себя договоренности, заключенные представителями РФ, Украины, Турции и ООН в Стамбуле в июле 2022 года.