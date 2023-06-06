Российский политолог назвал зерновую сделку разрушенной Политолог Брутер назвал аварию на аммиакопроводе подведением черты под зерновой сделкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария на харьковском участке аммиакопровода «Тольятти — Одесса» подводит черту под зерновой сделкой, схожая судьба ждет все оставшиеся российско-украинские торгово-экономические отношения, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Издание напоминает, что аммиакопровод, запуск которого был составной частью зерновой сделки, получил повреждения в Купянском районе. Масштабы разрушений неизвестны, украинская сторона отказывается ремонтировать инфраструктуру, поэтому ситуация зашла в тупик.

Аммиакопровод больше не заработает, поэтому говорить о его перспективах нет смысла. России вообще не следовало бы поднимать этот вопрос, но поскольку он был включен в зерновую сделку, данная тема подчеркивалась, — считает Брутер.

По его словам, теперь проект по экспорту российских удобрений через Одессу является невозможным даже теоретически, а без него теряет смысл и зерновая сделка. Как считает эксперт, аналогичная судьба ждет и российский транзит нефти и газа через Украину, и его остановка полностью прекратит оставшиеся торгово-экономические отношения между Москвой и Киевом.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украина не выполнила ни одного пункта зерновой сделки, а только пользовалась теми ее положениями, которые были ей выгодны, так что авария на аммиакопроводе стала «последней каплей».

Киев максимально ничего не делал, причем это связано не столько с аммиакопроводом, но и с другими событиями. Украина получала с помощью этих кораблей оружие, российское сырье не выпускали на мировой рынок, — отметил Журавлев.

Издание назвало символичным, что подрыв аммиакопровода произошел за несколько часов до удара по Каховской ГЭС, став демонстрацией готовности Киева поступиться экономической выгодой ради антироссийских действий.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки.