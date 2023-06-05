В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва продолжает консультироваться с ООН по пакетным договоренностям. Он уточнил, что существующие перекосы до сих пор не устранены.

Мы их не видим (перспектив. — NEWS.ru). Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года, — сказал Вершинин.

1 июня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Москва ввела ограничения на регистрацию судов в порт Южный по причине отсутствия российского экспорта аммиака. Соответствующее уведомление было направлено в Совместный координационный центр.

В МИД РФ ранее сообщали, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, иначе Москва откажется от пролонгации соглашения: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний.