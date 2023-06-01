Россия ввела ограничения по зерновой сделке ООН: РФ ограничила регистрацию судов в порт Южный до возобновления экспорта аммиака

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Москва ввела ограничения на регистрацию судов в порт Южный по причине отсутствия российского экспорта аммиака. Соответствующее уведомление было направлено в Совместный координационный центр. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости.

Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака, — сказал он.

Дюжаррик добавил, что в ООН испытывают обеспокоенность в связи с замедлением исполнения черноморской зерновой сделки. Он подчеркнул, что международная организация продолжит взаимодействие «в целях полного возобновления операций и продолжения работы инициативы». По словам Дюжаррика, в ООН ожидают, что стороны сделки возьмут на себя обязательства о допуске кораблей во все три порта «без предисловий», об увеличении числа инспекций, предсказуемой регистрации для прохода судов, а также об экспорте удобрений и возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В МИД РФ ранее сообщали, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от пролонгации соглашения.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.