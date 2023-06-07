«Там танки сожжённые стоят»: что сейчас на границе России и Украины Репортаж специального корреспондента NEWS.ru из Новой Таволжанки, где шли бои с украинскими ДРГ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Белгородской области на этой неделе продолжались столкновения с диверсионными разведывательными группами (ДРГ) ВСУ в приграничных районах. Особенное внимание было приковано к Новой Таволжанке — селу в двух километрах от границы Украины, где 4 июня шли бои с ДРГ. Специальный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги отправился в закрытый поселок, чтобы поговорить с местными жителями и выяснить, почему они не покинули город и что происходит там сейчас.

«Видите, это Таволжанка дымит!»

Мы двигаемся к Новой Таволжанке во второй половине дня, минуя основную трассу, пристрелянную с воздуха. Так безопаснее, обстрелы в Белгородской области начинаются ночью и затихают утром.

За день до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию села зашла ДРГ. Минобороны опровергло эту информацию, уточнив, что украинскую атаку отбили на границе. Что произошло в Новой Таволжанке, наверняка сказать трудно. В Сети стали распространяться видеоролики «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) с пленными. Диверсанты предложили губернатору приехать к ним на переговоры. По информации некоторых СМИ, видео ненастоящее, а кадры «боев» были сняты в другом поселке.

С коллегой, репортером Григорием Кубатьяном, проезжаем трассу и видим, как над Шебекино поднимается столбы дыма. Как будто это не город, а гигантская фабрика. Движение перекрыто, но иногда, втопив педаль газа, на дороге проскакивают Z-мобили и легковушки с гражданским скарбом. Одна из машин останавливается.

Мы только из Новой Таволжанки! Бахнула как раз, когда мы выехали, взрыв такой, — рассказывает женщина и ее муж, на кепке у которого написано «РОССИЯ». — Там танки сожженные стоят. Техника раз*****.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пока она говорит, из машины выскакивает кошка. Ради ее эвакуации они и вернулись в обстреливаемый поселок. Кошка забирается под машину, и мужчина тщетно пытается ее достать. Находиться на открытом участке опасно, в любой момент может появиться дрон.

— Скажите, а ДРГ к вам заходила?

— Мы не видели никого — ни военных, ни ДРГ, там тишина. Видите, это Таволжанка: там дымит!

— Е**** кошка, иди сюда!

Проходит еще несколько секунд, и паре удается схватить кошку, сесть в машину и втопить по трассе. Мы поворачиваем в сторону Новой Таволжанки. За последним блокпостом начинается слепая зона. Стоят пустые доты, дороги с кусками черного асфальта, закрытые дома.

Здесь больше небезопасно находиться, и, кажется, ничто не мешает встретиться с ДРГ на следующем повороте. До границы меньше 20 минут пути.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Дым от обстрелов в Новой Таволжанке

Как рассказали местные, когда по поселку поползли слухи о проникновении группы диверсантов, люди сразу начали эвакуироваться. Им казалось, что через несколько дней они смогут вернуться. Хватали только документы и вещи первой необходимости. Бросали домашних животных и кур.

Но зона обстрелов расширяется, затрагивая и соседние сёла.

— Куда ехать? В Белгород? — говорит мужчина в селе Безлюдовка. — А там шо, не стреляют? Везде стреляют. Вот одни поехали, по пути осколками обоих убило. Он-то знает, — говорит мужчина и многозначительно поднимает палец вверх, — кому, когда и где умереть.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Последствия обстрела в Новой Таволжанке

— Он — это кто? Бог?

— Ну а как же.

— Я думал, может быть, дрон.

Шебекино горит на горизонте. Вчера в Безлюдовке были прилеты. Останавливает теробороновец в гражданской одежде и просит показать документы. Одежда для прикрытия — чтобы с воздуха на срисовали.

Проверив документы, успокаивается. Приходится отлавливать мародеров, которые остались в городе. Грабят не местные — кто-то из приезжих. Такие же события разворачивались в Мариуполе в начале СВО и в Лисичанске. Ночью по опустевшему городу ходили мародеры и искали, где нажиться. Закамуфлированный теробороновец, впрочем, все контролирует. Безлюдовка живет в целом спокойно, на добром слове. Разве что иногда падают снаряды.

«Украинский вертолет пролетел над огородами, отстрелялся и улетел»

Крайние улицы Таволжанки выглядят тихо. Ужасно тихо. Ни людей, ни звуков, только черный дым в центре, куда, предположительно, вчера дошла ДРГ. Недалеко отсюда находится церковь — туда диверсанты приглашали на встречу губернатора. Как только мы доезжаем до края улицы и уже хотим разворачиваться, из-за угла появляются два мирных жителя.

Тут осталось десять человек, все остальные уехали. Они сюда не дошли, были дальше. Недавно украинский вертолет пролетел над огородами, отстрелялся по городу и улетел, — рассказывают местные.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Жительница Новой Таволжанки показывает руки, черные из-за отсутствия воды

— Почему вы не уезжаете?

— А куда ехать? Там ни работы, ничего, тогда я лучше буду дома.

Над головой на проводах висит кусок алюминия, подкинутый взрывной волной.

— Воды нет, света нет, газа нет. Смотрите, руки черные, на костре готовим, — показывает женщина. — Поселок разбили, с утра семь прилетов.

— Не боитесь, что украинская ДРГ сюда может прийти?

— А у меня лом есть, лопата, топор. Буду защищаться.

В ту же минуту над нами просвистывает мина и падет в 50 метрах. Хлопок. Дом впереди подлетает вверх. Мы прыгаем в машину, и тут же следующая мина ложится в пятидесяти метрах по дороге.

Оглушительный свист и взрыв, еще один оглушительный свист и взрыв. Ошарашенная пара смотрит на дым, даже не пытаясь укрыться. Они не знают, что осколки разлетаются во все стороны.

Мы понимаем, что по нам ведут огонь. Пяти гражданских в одной точке достаточно, чтобы начать обстрел. Машина не заводится, поэтому забегаем во дворы, чтобы прыгнуть в первое попавшееся укрытие — каменный сортир. Еще свист и взрыв. Свист и взрыв. Миномет прицельно обкладывает сектор и машину. Мины ложатся рядом. Его корректирует дрон — другого объяснения такой точности нет, и мы не знаем, видел ли он, куда мы забежали.

Рядом начинается пожар, горит хата в нескольких метрах от машины, значит, снаряд попал прямо туда. Третий, четвертый, пятый прилет — на пятом сверху на сортир грохаются куски земли. Принимаем решение — если машина сгорела, ждем до вечера и выбираемся пешком. Если нет — пытаемся завести и выбраться по дороге.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С момента последнего свиста мины прошло около 20 минут. Григорий выползает из амбара и, пригнувшись, выбегает к тачке. Рядом догорает дом, шипит перебитый газопровод и где-то слышится жужжание — то ли дрона, то ли горящего дома. Заведя машину, прыгаем вперед и вылетаем из Новой Таволжанки — мимо пустых дотов и брошенных домов. В зеркале заднего вида плывет перекресток, на котором стояла пара. Они, ошалелые и похожие на зомби, успели спрятаться в доме.

Впереди над Шебекино продолжают подниматься столбы дыма. Военное положение на Белгородчине пока так и не введено.

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