«Прятались в ванной»: пенсионерка рассказала об обстрелах Шебекино Пенсионерка сообщила, что обстрелы ВСУ Шебекино продолжались всю ночь

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пенсионерка Надежда, эвакуированная из Шебекино на стадион «Белгород Арена», рассказала журналисту NEWS.ru, что ВСУ обстреливали город всю ночь. В это время они с супругом прятались в ванной. Утром к ним пришел сын и сообщил, что местных жителей будут эвакуировать из города.

Нас вывезли с мужем. Нас сильно бомбили уже второй день. Сегодня ночью бомбили где-то с начала двенадцатого до часу. Потом был небольшой перерыв. Затем опять сильно бомбили с трех часов до половины седьмого. Мы просидели дома всю ночь до утра. Сидели в ванной, прятались. Все дрожало. Потом сын пришел и сказал, что нас вывозят из Шебекино, — рассказала Надежда.

Женщина прибыла вместе с мужем на городскую площадь, где находились БТР. Оттуда пенсионеров вместе с другими местными жителями доставили на стадион «Белгород Арена» в региональном центре. Эвакуированные надеются, что вскоре смогут вернуться в Шебекино.

Хотелось бы вернуться домой. Мы думаем, что тут не навсегда, — подчеркнула Надежда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что самый крупный городской пункт временного размещения постепенно заполняется жителями Шебекино. По его словам, прибывших распределяют по свободным пунктам.

Руководитель региона добавил, что тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация в пунктах временного размещения пока не требуется.