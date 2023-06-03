«Очень страшно, бомбят целый день»: что творится в Шебекино на самом деле Специальный репортаж NEWS.ru о том, что происходит в Шебекино и как беженцев из города расселяют в Белгороде

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расположенный на границе с Украиной город Шебекино уже несколько дней находится под массированным обстрелом ВСУ. До СВО в нем проживало порядка 40 тысяч человек, сейчас жителей эвакуируют. Как людей, массово покинувших свои дома, разместили в пунктах временного размещения в Белгороде и что жители Шебекино, вмиг ставшие беженцами, рассказывают о событиях в городе — в репортаже специального корреспондента NEWS.ru.

«Страшно, мы оттуда еле уехали»

«Мы всю ночь прятались в ванной, — рассказывает пенсионерка Надежда, жительница Шебекино. — Бомбили сильно, словами не передать, нас трясло. Все дрожало, сын пришел, сказал — нас вывозят. На площади стояли БТР, и нас увезли в Белгород».

Не передать словами, каково было покидать свой дом, — продолжает женщина, срываясь на плач. — Мы верим, что это не навсегда. Мы верим, что вернемся домой. Очень надеемся. У нас был слух, что украинская техника прорвалась в соседнее село, что наши ребята ведут бой.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»

Надежда вместе с сыном и мужем находится в пункте временного размещения на «Белгород Арене». Даже такой большой спортивный комплекс не может вместить всех беженцев — многих уже перевели в другие пункты временного размещения. Каждый вмещает примерно три тысячи человек. Вскоре часть эвакуированных детей отправят в Ярославскую и Калужскую области.

Большинство беженцев покидают Шебекино на автобусах, которые на короткий промежуток времени заезжают в город. Водители одеты в бронежилеты. До запрета на перемещение по городу людей вывозили частным транспортом родные и близкие.

Численность жителей Шебекино составляет примерно 40 тысяч человек. Это город размером с Артемовск (Бахмут). Его окрестности ВСУ обстреливают с прошлого года, но ранее таких чудовищных обстрелов не наблюдалось. Возможно, они должны были предварять проникновение группы ДРГ через границу. По такому же сценарию солдаты ВСУ пересекли Грайворонскую область.

Попытка прорыва была остановлена 1 июня, но обстрелы мирных кварталов города продолжаются. Сейчас, по сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в город прилетает по 150–200 снарядов в день. Это число можно сопоставить с обстрелами линии боевого соприкосновения.

Я 37 лет прожила в Шебекино, — рассказывает женщина, выехавшая с пожилой матерью и ребенком. — Страшно, мы оттуда еле уехали. Дверь закрыли и уехали. Вернемся ли или нет — не знаем. Будет ли цело жилье — не знаем. Ребенок вторые сутки не спит, мы его носили то в коридор, то в ванную прятаться.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Женщина добавила, что «очень тяжело, но хочется вернуться назад, как только станет спокойно». «У нас там остались две канарейки. Мы не могли их взять. Переживаем, будут они живы или нет. Когда начинались обстрелы, они друг к другу прижимались. Так мы понимали, что нужно прятаться», — вспоминает она.

Внутри арены людям оказывают первую помощь, дают питание и еду. Одноместные койки, приготовленные заранее, выставлены на четырех этажах здания. Внизу очереди на регистрацию. На минус первом — люди с животными, на третьем — дети и пожилые, на последнем — все вместе. Люди помогают друг другу чем могут.

«Скажите, а у вас есть зубная паста? — спрашивает женщина у волонтера. — Нет, именно детская». Находится и детская.

Вдоль коек проходит врач и меряет давление. Многие, приехав в ПВР, сразу засыпают. Видимо, от стресса. Родители и дети лежат на койках с домашними животными. Свет на арене горит допоздна.

«Говорю себе, что бывает и хуже»

Чем известен маленький город Шебекино? В первую очередь здесь производят Шебекинские макароны, известные на всю страну. Также здесь находится ряд крупных предприятий и заводов, один из крупнейших российских производителей синтетического сапфира. Сейчас все эти предприятия не работают. Эвакуированным людям власти области пообещали досрочно выплатить пенсии и оплатить квартплату. На восстановление промышленных предприятий в городе Шебекино, по словам Вячеслава Гладкова, потребуется порядка 13 млрд рублей.

До границы с Украиной отсюда меньше десяти километров, раньше ее можно было пересечь за 30 минут и съездить в Харьков. Именно здесь расселились многие беженцы с востока Украины, которые эвакуировались в Белгородскую область после начала спецоперации. Что их ждет дальше — неизвестно.

Сейчас въезд в Шебекино закрыт. По городу выпускают сотни снарядов в сутки, площадь накрывает РСЗО. Последние жители прячутся в подвалах и ждут эвакуации. На трассе останавливаются сотни машин. Над городом виднеются столбы дыма. Люди пытаются пробраться в город, чтобы увезти родных. Когда им отказывают, они остаются ждать на трассе. Здесь останавливаются эвакуационные машины теробороны, которые ненадолго заезжают в город, чтобы вывезти людей и передать их в специальные автобусы.

По сумкам видно, что люди успевают взять только самое необходимое. Точки сбора для эвакуации передаются через сарафанное радио, чтобы по ним не ударили снарядом.

Нам нужно было эвакуировать стариков, — рассказывает Евгений Бакало, волонтер и участник самообороны ДНД «Рубеж». — Дедушка был неходячий, я его на руках в машину занес. В Шебекино громко, постоянно что-то бьет. Автобусы эвакуируют людей. Много побитых машин и сожженных ларьков, сильный запах гари. Тяжелые впечатления, людей в городе практически нет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Сожженная машина в Белгородской области

Со стороны города поднимаются столбы дыма. Вместе с эвакуированными людьми мы возвращаемся в пункт временного размещения на «Белгород Арене».

«Мы работаем здесь с восьми утра, помогаем и координируем людей, — рассказывает волонтер белгородской „Скорой молодежной помощи“ Вероника. — Сейчас попили чай и будем работать дальше в ночную смену. Люди в основном просят покушать, показать, где можно отдохнуть и получить первую помощь. Наш психолог оказывает помощь».

В течение нескольких дней в Белгороде не прекращая работала ПВО. Над пунктом ПВР, в котором мы находимся, сбили крупный объект: ракету или беспилотник.

Тревожно бывает, но стараюсь с этим справляться. Говорю себе, что бывает и хуже, бывает и страшнее, поэтому живем дальше. Я пока планирую оставаться в Белгороде и не уезжать, — говорит волонтер.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Волонтер Вероника в пункте временного размещения

Команде эвакуации продолжают поступать звонки с просьбой забрать родных. Часть жителей осталась в городе и ждет возможности, чтобы уехать. Некоторые люди в частном секторе отказываются уезжать принципиально. По их словам, ближе к центру Шебекино находиться невозможно: по площади бьют из артиллерии практически весь день.

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