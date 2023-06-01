«Здесь была настоящая война»: что сейчас в селе, куда вошли диверсанты Как живут люди на границе Белгородской области и Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

22 мая 2023 года украинские диверсанты смогли проникнуть на территорию России через село Козинка Белгородской области. В течение суток продолжалась контртеррористическая операция, в результате чего 23 мая противник был выдворен за российско-украинскую границу. Более 70 членов ДРГ, как заявили в Минобороны, были ликвидированы. Что происходило в селе во время атаки диверсантов, где местные жители прятались от террористов и как им живется в приграничной зоне — читайте в специальном репортаже NEWS.ru.

«Они поставили растяжку на дороге»

Мы заезжаем в село Козинка по Грайворонской трассе. На обочине лежит сгоревшая техника, срезанные провода и мины, застрявшие в асфальте, все это — последствия боев с диверсантами. Ближе к границе появляется надпись на стене, сделанная баллончиком: «ПРИВiТ З БАХМУТА!». Ее нарисовали солдаты «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые в составе ДРГ проникли на территорию России. Отсюда до границы с Украиной 700 метров. После событий 22 мая по трассе почти никто не ездит — опасно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Сгоревшая машина у погранперехода Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Сгоревшая машина у погранперехода Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В ходе боевых действий часть военной техники была сожжена

— Все произошло быстро. Сперва прошла артподготовка, потом на дороге появилась украинская техника, — рассказывает житель села. — Почти никто не успел уехать.

— Вас видели солдаты ВСУ?

— Они меня остановили, когда я пытался выехать на машине. Выстрелили над головой и матом накричали, чтобы проезжал. Что еще тут рассказать? Видимо, пожалели.

— Были в желтых повязках?

— Нет, без ничего. Из укрытия вышли на дорогу. Я даже не сразу понял, что это не наши. А потом, как начали стрелять, всё понял.

По словам мужчины, в этот момент в селе Козинка еще никто не понимал, что на территорию России зашла ДРГ. В самом поселке живет около полутора тысяч человек. В соседнем поселке Гора-Подол, где бойцы ВСУ пытались разместить флаг на здании Дома культуры, живет две тысячи человек. А уже в Грайвороне, до которого они не дошли, — шесть тысяч человек.

Мы проезжаем мимо разрушенного блокпоста — впереди таможня, куски сгоревшей техники. По некоторым сообщениям, в колонне двигался танк и десяток джипов иностранного производства. На кадрах ликвидации ДРГ можно заметить подбитые бронемашины. По словам представителя Минобороны, в ходе операции было уничтожено более 70 украинских солдат, четыре боевые машины и пять пикапов. Отсюда хорошо видна границы Украины. Даже сейчас в небе над поселком постоянно появляются дроны, которые корректируют стрельбу.

Вот тут они поставили растяжку на дороге. Одна машина подорвалась. Вон даже дырка в стене осталась. Только мне успели позвонить и сказать, что хохлы зашли на таможню, как они уже появились на бронетехнике. С полшестого долбили таможню артиллерией. Наши пытались ответить, но... — рассказал местный житель.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Надпись рядом с погранпереходом, оставленная диверсантами Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Надпись рядом с погранпереходом, оставленная диверсантами Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вид на погранпереход в поселке Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вид на погранпереход в поселке Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В процессе боев погранпереход получил много повреждений Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В процессе боев погранпереход получил много повреждений Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru След от осколка в гражданской машине Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru След от осколка в гражданской машине Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Один из дворов в селе Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Один из дворов в селе Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Кладбище поселка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Кладбище поселка

За время боевых действий 22 и 23 мая погибли двое мирных жителей, несколько десятков людей пострадали. Одна пожилая женщина умерла в автобусе «во время эвакуационных мероприятий», несколько машин было обстреляно. Был ранен заместитель главы администрации Грайворона. Погиб Юрий Гаев, он служил в теробороне в Преображенском полку. Его расстреляли в машине, когда он пытался выехать с семьей.

«Если хотите жить, туда не ходите»

— Я уже неделю домой попасть не могу, — вскрикивает Андрей, житель соседнего поселка. — А у меня там все, документы, вещи. Мой дом прямо на границе, у речки. Что делать дальше — не знаю! Теперь это военная зона. Солдаты сказали: если хотите жить, туда не ходите.

Андрей не единственный, кто оказался в такой ситуации. Домой не могут вернуться многие жители Белгородской области. Те, кто был эвакуирован в момент проведения контртеррористической операции, сейчас находится в пунктах временного размещения в Старом Осколе и других городах. Когда они смогут приехать обратно — неизвестно. В селе Козинка и близлежащих районах нет света и газа. На днях сотрудники МЧС привезли генераторы и гуманитарную помощь.

Постепенно поселок становится красной зоной. Такие же зоны появились вокруг Донецка, когда там начались активные боевые действия. Оставшиеся люди стараются кооперироваться. Андрей, к примеру, помогает развозить людей на машине. Пожилая соседка — бывшая медсестра — делает людям уколы, ставит капельницы, пока в округе не работают поликлиники.

Мы жили в постоянном напряжении день и ночь с начала спецоперации. Но такого не ожидали. Не получилось в Бахмуте — пришли к нам. Обстановка по кайфу, в общем, — с горечью говорит местный.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Бывшая медсестра Надежда у сгоревшего дома соседей

— Были у нас и раненые, и погибшие. Одну женщину ранили, когда она пыталась выехать с детьми. По ней все равно открыли огонь. Здесь постоянно летают дроны. Один прилетает, потом на смену другой. Мы слышим их, особенно вечером, когда тихо. Разведку производят.

— Планируете уезжать?

— А кому мы нужны? Там ни работы, ни жилья. Эвакуацию официально не объявляли, статуса беженцев у нас нет. Значит, не будет работы, проживания и выплат. Все, что у нас осталось, теперь рухнуло. По большому счету я теперь кто? Бомж!

Пока мы говорим, раздается автоматная очередь на границе. Вдоль улиц виднеются следы боев. Дырки в крышах, сгоревшие заборы, воронки, отверстия от пуль в стекле. Похожие виды были в Мариуполе и Лисичанске. Теперь это стало частью Белгородского пейзажа.

Еще одна деталь, которая бросается в глаза, это брошенные собаки. Из всех щелей опустевшего села выскакивают куры. Они подходят ближе, надеясь, что им предложат еду. В панике хозяева бросили их дома. Как только раздается свист — собаки прячутся под крышей. Они еще не привыкли к резким звукам.

— У нас у всех там [на Украине] есть друзья и родственники, — признается житель поселка. — После спецоперации связь, конечно, оборвалась.

Отведя в сторону, сообщает: «Вы еще половины не знаете того, что происходит. Сюда ведь и беженцы с Украины приезжали. Спокойно ходят, все здесь видят. Что им мешает передавать информацию ВСУ?»

«Кто бы мог подумать, что такое случится»

Вопрос, который всех интересует после проникновения ДРГ: что представляла собой линия обороны, стоившая области кругленькой суммы? Ранее министр строительства региона Оксана Козлитина сообщила, что под Белгородом была создана система фортификационных сооружений на общую сумму 10 млрд рублей. Сама линия обороны — засечная черта, выстроенная из «зубьев дракона», сцепленных прочной цепью. Она должна остановить продвижение военной техники в случае прорыва. Местность вокруг обычно минируется и контролируется специальным родом войск. Тем не менее предпринятые мероприятия не смогли помешать проникновению ДРГ.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, лучшим решением проблемы обстрелов приграничных территорий станет присоединение Харькова. Также он уточнил, что до этого ДРГ уже заходила на территорию области пять раз.

— Мне говорили военные, что не надо ехать туда, — рассказывает таксист Назир, который вывез несколько семей во время событий 22 и 23 мая. — Можете не вернуться. Но что я мог поделать? Люди звонят, плачут, просят вывезти. Грохало страшно, а ночью началась настоящая война — танки, вертолеты.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Житель Козинки показывает осколки, найденные в огороде

Помимо частников, в село Козинка и город Грайворон были отправлены эвакуационные автобусы администрации, они забрали большую часть людей.

В один дом стучусь, кричу: «Нужно выезжать!» А мне в ответ: «А вы точно не из ВСУ?» Женщина всю ночь под кроватью пряталась. Несколько семей отвез до Белгорода, люди выезжали без денег и документов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Многие дома в селе разрушены, а животные остались брошены Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Многие дома в селе разрушены, а животные остались брошены Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Нина Павловна с начала спецоперации боялась, что такие события могут произойти Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Нина Павловна с начала спецоперации боялась, что такие события могут произойти Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подвал, в котором прятались мирные жители Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подвал, в котором прятались мирные жители Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Воронка на дороге в селе Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Воронка на дороге в селе Козинки Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Линии электропередач оказались повреждены Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Линии электропередач оказались повреждены Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Местный житель Грайворонского округа Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Местный житель Грайворонского округа Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Крыша частного дома, поврежденная снарядом Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Крыша частного дома, поврежденная снарядом

Мы едем дальше по Козинке, ближе к границе. Отсюда до украинской Лукашевки можно добраться хоть через лес. До 2014 года люди ходили друг к другу в гости или по грибы. В некоторых огородах зияют воронки от снарядов. Рядом с неразорвавшейся миной на асфальте поставили горшок, чтобы не наехать. Ждут саперов.

— Мы весь день просидели в подвале, — рассказывает Нина Павловна, прожившая в поселке всю жизнь. — Про эвакуационные автобусы мы даже не слышали.

— Как сейчас живете?

— Собакам варю на костре, а себе просто чай. Соседских кур и коров кормлю. Воды нет, телефон зарядить негде, живем без всего. Транспорт сюда не ездит. Если нужны лекарства, нужно ехать в Грайворон, а туда хоть пешком добирайся.

Мы такое пережили, когда нам сказали, что зашли диверсанты! Было страшно, мы этого и боялись, — призналась женщина.

По словам губернатора Белгородской области, возможности восстановить ЛЭП в Козинке пока нет. Ремонтные работы начнутся после разминирования. Сейчас в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.