Корреспондент NEWS.ru попал под обстрел в Белгородской области

Корреспондент NEWS.ru с вместе с коллегами попал под обстрел в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области. Опубликовано видео с места, на котором слышны звуки стрельбы, видно поднимающийся дым. В населенном пункте почти не осталось людей, большинство жителей эвакуировалось.

Попали под обстрел. Шесть мин легло рядом, неизвестно, цела машина или нет. <...> И неизвестно, как мы будем выбираться отсюда. Поселок находится под очень сильным обстрелом, — рассказал корреспондент.

Местные жители рассказали, что в населенном пункте сейчас нет ни воды, ни газа. По их словам, еду приходится готовить на костре.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке оставалось около 100 жителей. Глава региона отметил, что уточнить данные пока не представляется возможным из-за обстрелов. Гладков выразил надежду, что как только ситуация изменится, они смогут вернуться к тому, чтобы убедить оставшихся людей покинуть село.

Вечером 5 июня Гладков рассказал, что система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом. По его словам, данные о возможных последствиях на земле пока уточняются. Ранее днем глава региона также сообщал о работе ПВО по воздушной цели на подлете к Белгороду.