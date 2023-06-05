Гладков назвал число остававшихся в обстреливаемой Новой Таволжанке Гладков: в Новой Таволжанке оставались около ста жителей

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Белгородская область, село Новая Таволжанка

В Новой Таволжанке, по последним данным, оставались около 100 жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире во «ВКонтакте». По его словам, сейчас из-за обстрелов нет возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные.

На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт, — сказал Гладков.

Он добавил, что жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы.

Был разговор с руководителем Центрального банка России, — заверил глава Белгородской области.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов в cвою очередь заявил, что 5 июня ВСУ за утро выпустили более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. О пострадавших он не cообщал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил прeзиденту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его cловам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чечeнские бойцы.