Биолог заявила о крайней опасности аммиачных выбросов Биолог Курбатова заявила о крайней опасности аммиачных выбросов для рабочих предприятий

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Аммиачные выбросы в больших объемах могут вызывать удушье, поражение глаз, ожоги и смерть, рассказала NEWS.ru кандидат биологических наук, биолог, эколог, доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. Она объяснила, что аммиак, взаимодействуя с влагой в воздухе, приводит к образованию токсических веществ. При этом биолог уточнила, что на открытом пространстве аммиак не так опасен из-за рассеивания и превращения в другие вещества, но в рабочей зоне концентрация аммиака несет угрозу.

Человек чувствует резкий запах, поражение глаз, удушье, спазм, дезориентацию, ожоги с пузырями, отеки. Сильные пары в закрытом помещении вызывают галлюциногенный эффект. В закрытом помещении залповый выброс может вызвать смертельный исход, но трубопроводы обычно расположены на открытом пространстве, — сказала Курбатова.

Биолог объяснила, что большие объемы аммиака, смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасную и горючую смесь, а из-за влаги в воздухе окисляются. Это приводит к образованию токсичных веществ, таких как диоксид азота, который, в свою очередь, в атмосфере образует азотную кислоту.

На открытом пространстве он улетучивается, обычно ближайшие населенные пункты находятся далеко от таких трубопроводов, поэтому глобальной катастрофы не будет, но неприятный запах жители могут почувствовать, — успокоила Курбатова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. По данным ведомства, в результате теракта пострадали мирные жители.