Политолог Лукьянов: сейчас никто не будет чинить взорванный аммиакопровод

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Вероятность того, что аммиакопровод Тольятти — Одесса действительно будут чинить после недавних взрывов в обозримой перспективе, равна нулю, заявил в комментарии NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, Украина и ранее стопорила запуск провода под различными предлогами, а сейчас вопрос вовсе будет снят с обсуждения.

Вялые сигналы Киева были из серии: мол, мы обсудим, но у нас к этому есть другие условия. Теперь же ситуация напоминает историю с «Северными потоками»: нет трубы — нет проблемы. Уже никакой аммиак никуда не пойдет, потому что трудно представить себе, что в нынешних условиях трубопровод будут реально ремонтировать. Кто это сможет сделать и кто обеспечит безопасность при этом? — задает Лукьянов риторический вопрос.

Также он уверен, что произошедшая диверсия оставляет подвешенным вопрос о зерновой сделке, так как недавнее ее продление было связано исключительно с поддержкой стороннего участника Реджепа Тайипа Эрдогана — президента Турции.

Недавнее решение Москвы продлить сделку до июля Лукьянов объясняет чисто политическим моментом. Это было в чистом виде связано с интересами поддержки нашего партнера в Турции. Эрдогану перед выборами было важно показать, что только он способен решать такие вопросы. И его поддержали. Сейчас эта тема ушла, — говорит Лукьянов.

Очередной этап переговоров по зерновой сделке в Женеве назначен на 9 июня. ООН на встрече представит Ребекка Гринспен. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила о разрушенных усилиях генерального секретаря ООН для обеспечения продовольственной безопасности в мире.