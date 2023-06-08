Германия увеличила в четыре раза производство снарядов для Leopard 2 Немецкий концерн Rheinmetall увеличил в четыре раза производство снарядов для Leopard 2

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global look Press

Немецкое оборонно-промышленное предприятие Rheinmetall увеличило в четыре раза производство снарядов для танков Leopard 2, сообщает телеканал NTV. По словам директора одного из заводов концерна Харальда Вайсмюллера, ранее предприятие производило около 60 тысяч 120-миллиметровых снарядов в год, а сейчас — свыше 240 тысяч. За одну смену можно выпускать до 500 снарядов, отметил он. Вайсмюллер подчеркнул, что эта цифра может еще вырасти.

Rheinmetall производила около 60 000 120-миллиметровых снарядов в год, но в настоящее время производственная мощность достигла 240 000 штук. И мы могли бы увеличить это число, — сказал директор завода.

Также предприятию удалось нарастить выпуск боеприпасов для самоходных гаубиц PzH 2000 с 40 тысяч до 140 тысяч в год. По словам Вайсмюллера, это связано с их востребованностью на Украине. Он уточнил, что большинство боеприпасов отправляется ВСУ.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что прибывающие на Украину танки Leopard используют разные снаряды, из-за чего Киеву будет сложно закупать их оптом.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину Leopard 2, использующихся в боевых действиях.