Служба безопасности Украины обвинила украинского военного, бывшего командира одной из частей ВСУ Романа Чевринского в превышении должностных полномочий и самоуправстве после обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года. По данным ведомства, мужчина хотел угнать российский самолет и рассказал военнослужащему ВС РФ о расположении украинских летательных средств. Позднее по аэродрому был открыт огонь.