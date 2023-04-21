СМИ узнали о проблемах ВСУ со снарядами для танков Leopard FP: переданные ВСУ танки Leopard используют разные снаряды, что осложнит их оптовую закупку

Фото: bundeswehr.de

Прибывающие на Украину танки Leopard используют разные снаряды, из-за чего Киеву будет сложно закупать их оптом, сообщает издание Foreign Policy. Ранее министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard производства Германии.

Танки Leopard, которые прибывают из восьми разных стран, стреляют разными снарядами, это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы оптом, — пишет издание.

Ранее неназванный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что танки Leopard вышли из строя, не поучаствовав в сражениях на Украине.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину Leopard 2, использующихся в боевых действиях.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет. По его словам, из-за этого техника может быстро выйти из строя.

Баранец пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо отремонтированное несколько раз. По словам эксперта, Запад таким образом избавляется от ненужной техники.