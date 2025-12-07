Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области. По информации канала, местные жители сообщили о серии мощных взрывов в небе над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Очевидцы рассказали каналу, что БПЛА летели со стороны Волги на малой высоте.

Кроме того, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Информации об атаках пока не поступало.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — отметил Развожаев.

Также в результате украинской атаки в Горловке погибла мирная жительница, сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, еще двое жителей получили ранения.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Он уточнил, что обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и в поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили над регионами России восемь украинских дронов, передает Telegram-канал Минобороны РФ. БПЛА ликвидировали в Курской, Белгородской и Брянской областях.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что три беспилотника ликвидировали над Курской и Белгородской областями. Еще два дрона уничтожили в Брянской области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Ночью в ходе боевой работы подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Тульской областью беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он не уточнил, где именно был ликвидирован дрон и какого типа он был. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев.

Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Ленинградской области, о чем предупредил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил он.

В ночь на 6 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«29 — над территорией Рязанской области, 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Тверской области, три — над территорией Курской области, три — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тамбовской области, один — над территорией Тульской области, один — над территорией Орловской области», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, был ликвидирован.

