Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июня 2026 года

19 июня становится 170-м по счету днем 2026 года. В народе отмечают праздник Лариона Пропольника, в Америке в этот день отменили рабство, а у британцев сегодня День поцелуев. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 19 июня 2026 года.

Какой народный праздник отмечается 19 июня в России

Русская православная церковь сегодня чтит память святителя Илариона Далматского, его еще называют Иларионом Новым. Согласно его жизнеописанию, святой родился в семье благочестивых христиан. Как только позволил возраст — принял монашеский постриг и отправился в монастырь в Далмации. Молодой монах был настолько праведным, что братья в обители прозвали его Иларионом Новым в честь другого христианина — Илариона Великого.

Вcкоре Иларион стал игуменом монастыря, а когда начались иконоборческие гонения на христиан, несколько раз попадал в темницу, где провел более 10 лет. В конце жизни монах вернулся в свою обитель, где и скончался в середине IX века.

Крестьяне на Руси 19 июня начинали полоть сорняки, поэтому праздник получил название Ларион Пропольник. При этом считалось, что заниматься избавлением от сорной травы можно только на ущербной луне, если же на небе молодой месяц — сорняки быстро снова пойдут в рост, а потому с прополкой следует повременить.

Праздники 19 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники отмечают 19 июня в разных странах мира

19 июня 2026 года в разных странах мира отмечаются различные важные даты и праздники.

Например, сегодня все желающие могут отметить День наблюдения за облаками. Кто-то назовет это прокрастинацией, а кто-то — метеорологией. Правы и те, и другие. Но почему сегодня не посвятить хотя бы час этому интересному занятию.

А еще любители созерцания отмечают 19 июня 2026 года День неспешной прогулки. Отличный способ обратить внимание на все, что происходит вокруг, с пользой для здоровья.

Активные малыши и их родители непременно должны отпраздновать сегодня день детского футбола. Любовь к спорту прививается с самых ранних лет, поэтому, если вы не знаете, в какой кружок или секцию отдать сына или дочь, обязательно попробуйте футбол. Возможно, ваш отпрыск не станет новым Пеле, зато занятия спортом привьют ему дисциплину и любовь к активному образу жизни.

Поклонники более спокойного отдыха отметят 19 июня День кота Гарфилда. Рыжий перс, циник и сибарит, любитель лазаньи и сна. Что ж, все мы немного Гарфилд, за что его и любим!

В дополнение к этому сегодня можно отметить Международный день коробки. Универсальное приспособление для переезда и доставки товаров. А с достоинством закончить свой век каждая коробка может как постель для кота.

Гурманы 19 июня отметят прекрасный праздник — День мартини. Несомненно, этот напиток со своеобразным вкусом сделал знаменитым экранный Джеймс Бонд. Кроме того, мартини в составе коктейлей — прекрасный аперитив. Главное, соблюдать меру, чтобы не навредить здоровью.

Еще сегодня можно отметить День поцелуев, по примеру британцев, или порадоваться тому, что в этот день в Америке было отменено рабство.

19 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события вспоминают 19 июня 2026 года

19 июня в России и других странах мира происходили различные события, многие из которых вошли в историю как праздники и памятные даты благодаря своей значимости. Вспомним некоторые из них.

240 год до нашей эры — в Греции ученый Эратосфен Киренский первым в мире смог теоретически рассчитать длину земного меридиана.

1787 год — фаворит императрицы Екатерины II князь Григорий Потемкин был удостоен титула Таврический.

Памятные события 19 июня Фото: Vladimir Boiko/Global Look Press

1790 год — во Франции был принят закон, согласно которому дворянский титул стало запрещено передавать по наследству.

1829 год — в столице Британии начала работу лондонская полиция. Подразделение хранителей правопорядка было создано по инициативе будущего премьер-министра сэра Роберта Пиля.

1846 год — первый в истории человечества матч по игре в бейсбол состоялся в Америке.

1862 год — на территории всех штатов Америки было запрещено рабство.

1920 год — в Советской России была создана специальная комиссия по искоренению безграмотности граждан.

1974 год — в Канаде изобретатель Дон Бейтмен запатентовал разработанную им систему предупреждения о близости земли для самолетов. Благодаря этой разработке за 50 лет было спасено несколько десятков тысяч жизней пассажиров.

В этот день появились на свет:

1906 год — английский химик, один из ученых, открывших пенициллин, Эрнст Борис Чейн.

1924 год — советский писатель, автор произведений «Третья ракета», «Мертвым не больно», «Проклятая высота», «Сотников», «Дожить до рассвета» Василь Быков.

1945 год — советская актриса, известная по фильмам «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», Наталья Селезнева.

Дни рождения 19 июня: Наталья Селезнева Фото: Global Look Press

1964 год — британский политик, экс-мэр Лондона, экс-министр иностранных дел, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

1978 год — американская актриса, известная по ролям в фильмах о вселенной Стражей Галактики, а также сыгравшая роль Нейтири в двух частях фильма «Аватар», Зои Салдана.

Также в этот день мир покинули:

1985 год — советская певица, известная исполнением песен «Нежность», «Старый клен», «А снег идет», «Не повторяется такое никогда», Майя Кристалинская.

2016 год — американский актер советского происхождения, известный по фильмам «Сердца в Атлантиде», «Альфа Дог», «Неуправляемый», «Выживут только любовники», «Ангел-хранитель», «Терминатор: Да придет спаситель», Антон Ельчин.

2020 год — британский актер, известный по фильмам «Пятый элемент», «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Возвращение короля», «Чужой», «Послезавтра», Иэн Холм.

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