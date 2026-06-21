Про шарлотку забыла: пеку творожник с нектаринами — летний пирог со сливочно-фруктовым вкусом

Про шарлотку забыла: пеку творожник с нектаринами — летний пирог со сливочно-фруктовым вкусом

Летом хочется такой выпечки, чтобы и готовилась просто, и была не тяжелой. Именно поэтому в сезон нектаринов я все чаще выбираю этот творожный пирог. Он получается нежным, ароматным и совсем не похожим на привычную шарлотку.

Здесь нет сухого бисквита — основу составляет мягкое творожное тесто со сливочным вкусом. Во время выпечки нектарины становятся особенно сочными и слегка карамелизуются.

Для приготовления вам понадобится: творог — 300 г, яйца — 3 шт., сливочное масло — 100 г, сахар — 150 г, мука — 230 г, соль — 3 г, ванилин — 1 г, разрыхлитель — 5 г, нектарины — 250 г.

В глубокую миску выложите творог, добавьте яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Пробейте массу погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Затем всыпьте просеянную муку, соль, ванилин и разрыхлитель, перемешайте до получения густого однородного теста.

Форму диаметром около 20 см застелите пергаментом и переложите в нее тесто, разровняв поверхность. Нектарины вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте крупными дольками. Разложите кусочки фруктов сверху, слегка вдавливая их в тесто. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 45–50 минут до золотистой корочки.

Готовность проверьте деревянной шпажкой. Перед подачей полностью остудите пирог, чтобы мякиш стал более плотным и нежным.

Личный опыт

Этот пирог у автора Ольги Шмыревой появился случайно, когда нужно было пристроить пачку творога и несколько спелых нектаринов. Результат настолько понравился семье, что теперь она готовит его каждое лето.