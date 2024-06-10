Российские археологи раскопали древнейшие погребения Херсонеса В Севастополе археологи обнаружили погребения Херсонеса возрастом 2,5 тысячи лет

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В Севастополе археологи раскопали самые ранние захоронения в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», передает телеканал «Звезда». Эксперты уже приступили к зачистке найденного ими погребения. По словам заведующего отделом «Городище и Некрополь» Даниила Костромичева, точный возраст захоронения пока неизвестен, но специалисты скоро попытаются его определить.

Погребенный в хорошей сохранности. Пролежал здесь две с половиной тысячи лет. Точно мы потом попытаемся датировать, — сказал он.

Ранее стало известно, что в мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди был обнаружен 16-тонный саркофаг с сокровищами, который, вероятно, принадлежал его сыну принцу Гао. В гробнице на глубине 16 метров археологи нашли различные ценности, такие как оружие, доспехи, нефрит, золотые и серебряные верблюды, кухонная утварь и шесть тысяч бронзовых монет.

До этого кладоискатели обнаружили сокровища, спрятанные легендарным польским мошенником Антонием Ячевским. По легенде, Ячевский скрывался в горах недалеко от города Кельце в конце XVII — начале XVIII века. Он жил как отшельник и утверждал, что Богородица явилась ему в пустыне, даровав целебную силу.