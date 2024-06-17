Украинские дизайнеры перепутали две страны на футболках сборной Украинские дизайнеры перепутали карты Румынии и Бельгии на футболках сборной

Фото: uaf.ua

Дизайнеры футболок сборной Украины по футболу совершили ошибку и превратили Румынию в Бельгию, пишет Telegram-канал Baza. Форму национальной команды представили перед матчем в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы. Украинцы 17 июня встретятся с румынами, однако на футболках появился флаг Бельгии.

Полотнища двух европейских стран различаются одним цветом: у бельгийцев, помимо желтого и красного, есть черный, у румын — синий. Судя по всему, дизайнеры решили отправить свою сборную на матч с Бельгией, а не Румынией.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что сборная Украины будет взята под особую охрану на чемпионате Европы по футболу. По ее словам, это является вызовом для немецких правоохранителей, но она не уточнила, какая опасность грозит украинским футболистам и от кого она исходит.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позже пригрозил запретить российские флаги на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии. По данным Associated Press, их будут забирать сотрудники службы безопасности у болельщиков перед игрой и при демонстрации флагов на стадионе.