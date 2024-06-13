Названы страны ЕС, которые охотнее всего выдают россиянам «шенген» Турэксперт Ансталь: охотнее всего шенгенские визы россиянам выдает Франция

Охотнее всего шенгенские визы россиянам выдают Франция, Италия и Испания, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что также можно попробовать получить визу в Германию, Грецию и Болгарию. По ее словам, эти страны адекватно выдают «шенген».

Хорошо дают визы французы, испанцы, итальянцы, у немцев можно попробовать получить визу, греков и болгар. Эти страны выдают визы адекватно, без нареканий, — уточнила Ансталь.

Эксперт предупредила, что, если получить визу во Францию, но совершить первый визит в другую страну, в дальнейшем с оформлением «шенгена» могут возникнуть проблемы. В связи с этим она посоветовала совершать первую поездку в страну получения документа. Ансталь также порекомендовала планировать все заранее, учитывая возможные задержки выдачи визы.

Лучше планировать все заранее, учитывая возможные задержки выдачи визы, оформление дополнительных документов и так далее. Чтобы был запас времени для исправления ситуации, — заключила тревел-блогер.

Эксперт по туризму Николай Мельник ранее предупредил, что шанс отравиться на отдыхе в Египте выше, чем заразиться, например, лихорадкой денге. По его словам, эта проблема присуща и другим курортным странам, поэтому в поездке важно соблюдать некоторые меры предосторожности.